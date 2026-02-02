Japonya, Denizden Nadir Toprak Elementleri Çıkardı - Son Dakika
Japonya, Denizden Nadir Toprak Elementleri Çıkardı

02.02.2026 17:38
Japonya, deniz tabanından nadir toprak elementlerini başarıyla çıkardı, bu dünya çapında bir ilk.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, münhasır ekonomik bölgede yaklaşık 6 bin metre derinlikteki deniz tabanından nadir toprak elementleri içeren tortunun test amaçlı olarak başarılı şekilde çıkarıldığını duyurdu.

Takaiçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, nadir toprak elementleri arayışı için 12 Ocak'ta test yolculuğuna başlayan ve Minami-Torişima Adası yakınlarına açılan "Chikyu" sondaj gemisinin test çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Geminin, münhasır ekonomik bölgede yaklaşık 6 bin metre derinlikte bulunan ve nadir toprak elementleri içeren deniz tortusunu başarılı şekilde çıkardığını kaydeden Takaiçi, bu derinlikten nadir toprak elementlerinin test amaçlı çıkarılmasının dünya çapında bir ilk olduğunu belirtti.

Takaiçi bu gelişmenin, Japonya'da yerli nadir toprak elementi üretiminin "sanayileşmesi" yolunda atılan "ilk adım" olduğunu aktararak, "Belli bir ülkeye aşırı bağımlılıktan kaçınmak için nadir toprak elementleri ve diğer kritik mineraller için dayanıklı tedarik zincirleri oluşturmak için çabalayacağız." ifadesini kullandı.

Japonya'nın nadir toprak elementleri arayışı

Japonya'nın Şizuoka eyaletinde araştırmacılar, 12 Ocak'ta münhasır ekonomik bölgede nadir toprak elementleri arayışı için test yolculuğuna başlamıştı.

"Dünya" anlamına gelen "Chikyu" isimli sondaj gemisi, test görevi kapsamında Minami-Torişima Adası'nın yaklaşık 150 kilometre güneydoğusuna açılmıştı.

Yeni geliştirilmiş boru ve madencilik ekipmanlarının test edilmesinin ardından geminin 14 Şubat'ta dönmesi bekleniyor.

Japonya Deniz-Dünya Bilimleri ve Teknolojileri Ajansına (JAMSTEC) ait "Chikyu" gemisinin yürüteceği araştırma, Kabine Ofisi'nin projesinin bir parçası.

Kuzeybatı Pasifik bölgesinde Japonya'ya ait mercan adası Minami-Torişima açıklarında 2024'te deniz tabanında zengin mineralli 200 milyon tonu aşkın yoğun manganez nodülü bulunmuştu.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.