Üye Girişi
Japonya İmparatoru Naruhito'dan halka "acıların paylaşılması" çağrısı - Son Dakika

Japonya İmparatoru Naruhito'dan halka "acıların paylaşılması" çağrısı

01.01.2022 08:16
Japonya İmparatoru Naruhito'dan halka "acıların paylaşılması" çağrısı

Japonya İmparatoru Naruhito, 2021'in Kovid-19 salgınının ikinci yılı olduğunu belirterek, halka acıları paylaşmaları ve birbirlerine destek olmaları çağrısı yaptı.

Japonya İmparatoru Naruhito, 2021'in Kovid-19 salgınının ikinci yılı olduğunu belirterek, halka acıları paylaşmaları ve birbirlerine destek olmaları çağrısı yaptı.

İmparatorluk İşleri Ajansının (Kunaiço) yayımladığı video mesajda, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun 2022 yılına girerken halka hitabına yer verildi.

2021'in Kovid-19 salgınının ikinci yılı olduğuna dikkati çeken ve halka acılarını paylaşmaları ve birbirlerine destek olmaları çağrısı yapan Naruhito, "Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için kalbimin en derininden dua ediyorum." dedi.

Virüse karşı ülke genelinde yakalanan aşılama oranına ilişkin övgüde bulunan Naruhito, Omicron varyantına yönelik her türlü tedbirin alınmasının önemini vurguladı.

Mart 2021'de 10. yıl dönümü anılan Tohoku depremine yönelik de Naruhito, "Halkın tükenmez çabaları sayesinde yeniden kalkınmaya yönelik adımlar atılmaya devam ediliyor." ifadesini kullandı.

Naruhito, 2021 yazında düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ile ilgili de "sporcu ve organizatörlerin gayretleriyle (turnuvanın) insanlığa cesaret ve ümit verdiğini" söyledi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yayımladığı yeni yıl mesajında, Kovid-19'a karşı test, erken tedavi ve tedbirleri artıracağını belirterek, topluma karşı Kovid-19 tehditlerini azaltmaya çalışacağını dile getirdi.

Ülke ekonomisine yönelik ise Kişida, büyüme ve (refah) dağılımının faydalı döngüsünü oluşturarak "yeni kapitalizm" doğrultusunda ekonomik sürdürülebilirliği hedefleyeceğini bildirdi.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Japonya, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya İmparatoru Naruhito'dan halka 'acıların paylaşılması' çağrısı - Son Dakika


Avrasya Tüneli ve Boğaz Köprülerinin geçiş ücretleri yeniden düzenlendi! İşte yeni fiyatlar Avrasya Tüneli ve Boğaz Köprülerinin geçiş ücretleri yeniden düzenlendi! İşte yeni fiyatlar         
07:35
Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı         
20:11
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14

Son Dakika Haberleri
01:33 Dindar seçmenin tercihinde büyük değişiklik: Yüzde 10 fikir ayrılığında
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
07:25 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 08:22:34. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya İmparatoru Naruhito'dan halka "acıların paylaşılması" çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement