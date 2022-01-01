Japonya İmparatoru Naruhito'dan halka "acıların paylaşılması" çağrısı - Son Dakika

Japonya İmparatoru Naruhito, 2021'in Kovid-19 salgınının ikinci yılı olduğunu belirterek, halka acıları paylaşmaları ve birbirlerine destek olmaları çağrısı yaptı.

İmparatorluk İşleri Ajansının (Kunaiço) yayımladığı video mesajda, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun 2022 yılına girerken halka hitabına yer verildi.

2021'in Kovid-19 salgınının ikinci yılı olduğuna dikkati çeken ve halka acılarını paylaşmaları ve birbirlerine destek olmaları çağrısı yapan Naruhito, "Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için kalbimin en derininden dua ediyorum." dedi.

Virüse karşı ülke genelinde yakalanan aşılama oranına ilişkin övgüde bulunan Naruhito, Omicron varyantına yönelik her türlü tedbirin alınmasının önemini vurguladı.

Mart 2021'de 10. yıl dönümü anılan Tohoku depremine yönelik de Naruhito, "Halkın tükenmez çabaları sayesinde yeniden kalkınmaya yönelik adımlar atılmaya devam ediliyor." ifadesini kullandı.

Naruhito, 2021 yazında düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ile ilgili de "sporcu ve organizatörlerin gayretleriyle (turnuvanın) insanlığa cesaret ve ümit verdiğini" söyledi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yayımladığı yeni yıl mesajında, Kovid-19'a karşı test, erken tedavi ve tedbirleri artıracağını belirterek, topluma karşı Kovid-19 tehditlerini azaltmaya çalışacağını dile getirdi.

Ülke ekonomisine yönelik ise Kişida, büyüme ve (refah) dağılımının faydalı döngüsünü oluşturarak "yeni kapitalizm" doğrultusunda ekonomik sürdürülebilirliği hedefleyeceğini bildirdi.