Japonya Mahkemesi Kuzey Kore'ye Tazminat Kararı Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Japonya Mahkemesi Kuzey Kore'ye Tazminat Kararı Verdi

26.01.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore'nin insan hakları ihlali yaptığı gerekçesiyle tazminata hükmedildi.

Japonya'da mahkeme, Kuzey Kore'nin 1959-1984 arasında yürüttüğü geri dönüş programı kapsamında insan hakları ihlali yaptığına hükmederek Pyongyang yönetiminin tazminat ödemesine karar verdi.

Tokyo Bölge Mahkemesi, Kuzey Kore tarafından 1959 ile 1984 arasında uygulanan geri dönüş programı kapsamında on binlerce kişiyle birlikte Kuzey Kore'ye götürülen 4 kişinin, temel haklarından yoksun bırakıldıkları gerekçesiyle Pyongyang hükümetine açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, 4 davacının, Pyongyang yönetiminin ücretsiz sağlık hizmetleri, eğitim, istihdam ve çeşitli sosyal desteklere ilişkin gerçek dışı vaatlerde bulunmasına rağmen temel haklarından yoksun bırakıldıklarına hükmetti.

Aralarında Japon ve etnik Koreli vatandaşların da bulunduğu davacıların Kuzey Kore tarafından "yeryüzündeki cennet" vaadiyle kandırılarak ülkeye götürüldüğüne kanaat getiren mahkeme, söz konusu 4 davacının onlarca yıl boyunca ülkelerine dönme haklarından yoksun bırakıldıklarını ve ağır yaşam koşullarına maruz kaldıklarını belirtti.

Mahkeme, Kuzey Kore hükümetinin davacılara kişi başı 143 bin dolar olmak üzere toplam 572 bin dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Yargıç Taiichi Kamino, davacıların onlarca yıl boyunca zorlu koşullarda yaşadıklarını ve ikamet yeri, okul veya iş seçme özgürlüğünden mahrum kaldıklarını ifade ederek, "Hayatlarının çoğunun Kuzey Kore tarafından mahvolduğunu söylemek abartı olmaz." dedi.

Davacıların avukatı Kenji Fukuda, Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerini kabul eden bir mahkeme kararı kazanmanın önemli olduğunu belirterek, "Ancak karar sadece bir kağıt parçası ve tazminat parasını almak zor olacak." ifadesini kullandı.

"Yeryüzündeki cennet" vaadi

Kuzey Kore, 1959'da Kore Savaşı sırasında ölen işçilerin yerini doldurmak için yurtdışındaki Korelileri ülkeye getirmek üzere ücretsiz sağlık hizmeti, eğitim ve istihdam gibi vaatlerle bir geri dönüş programı başlatmıştı.

Japon hükümeti de bu süreçte seyahatlerin düzenlenmesine destek vermişti.

Söz konusu program kapsamında yaklaşık 93 bin kişi Kuzey Kore'ye gitmiş, bunların yalnızca yaklaşık 150'si yıllar sonra Japonya'ya dönebilmişti.

Japonya'da yaklaşık yarım milyon etnik Koreli yaşıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kuzey Kore, Politika, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya Mahkemesi Kuzey Kore'ye Tazminat Kararı Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Proje okullarında mülakat“ iddiasına yanıt "Proje okullarında mülakat" iddiasına yanıt
Gazetecinin sır ölümü Evinde cansız bedeni bulundu Gazetecinin sır ölümü! Evinde cansız bedeni bulundu
Galatasaray, Yaser Asprilla’yı KAP’a bildirdi İşte transferin maliyeti Galatasaray, Yaser Asprilla'yı KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti
Hazal Kaya’dan ilginç çıkış: Daha Tarkan’la tanışmadım Hazal Kaya'dan ilginç çıkış: Daha Tarkan'la tanışmadım
Antalyaspor 7 maç aradan sonra kazandı Antalyaspor 7 maç aradan sonra kazandı
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

16:26
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde
16:16
Oranlar alam veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita
Oranlar alam veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
16:12
Kap geldi Beşiktaş yıldız ismin bonservisini 13 milyon euroya aldı
Kap geldi! Beşiktaş yıldız ismin bonservisini 13 milyon euroya aldı
15:47
Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar Boşanma masrafı 55,2 milyon lira
Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar! Boşanma masrafı 55,2 milyon lira
15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 16:38:06. #7.11#
SON DAKİKA: Japonya Mahkemesi Kuzey Kore'ye Tazminat Kararı Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.