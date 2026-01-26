Japonya Mahkemesi Kuzey Kore'ye Tazminat Kararı Verdi

Japonya'da mahkeme, Kuzey Kore'nin 1959-1984 arasında yürüttüğü geri dönüş programı kapsamında insan hakları ihlali yaptığına hükmederek Pyongyang yönetiminin tazminat ödemesine karar verdi.

Tokyo Bölge Mahkemesi, Kuzey Kore tarafından 1959 ile 1984 arasında uygulanan geri dönüş programı kapsamında on binlerce kişiyle birlikte Kuzey Kore'ye götürülen 4 kişinin, temel haklarından yoksun bırakıldıkları gerekçesiyle Pyongyang hükümetine açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, 4 davacının, Pyongyang yönetiminin ücretsiz sağlık hizmetleri, eğitim, istihdam ve çeşitli sosyal desteklere ilişkin gerçek dışı vaatlerde bulunmasına rağmen temel haklarından yoksun bırakıldıklarına hükmetti.

Aralarında Japon ve etnik Koreli vatandaşların da bulunduğu davacıların Kuzey Kore tarafından "yeryüzündeki cennet" vaadiyle kandırılarak ülkeye götürüldüğüne kanaat getiren mahkeme, söz konusu 4 davacının onlarca yıl boyunca ülkelerine dönme haklarından yoksun bırakıldıklarını ve ağır yaşam koşullarına maruz kaldıklarını belirtti.

Mahkeme, Kuzey Kore hükümetinin davacılara kişi başı 143 bin dolar olmak üzere toplam 572 bin dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Yargıç Taiichi Kamino, davacıların onlarca yıl boyunca zorlu koşullarda yaşadıklarını ve ikamet yeri, okul veya iş seçme özgürlüğünden mahrum kaldıklarını ifade ederek, "Hayatlarının çoğunun Kuzey Kore tarafından mahvolduğunu söylemek abartı olmaz." dedi.

Davacıların avukatı Kenji Fukuda, Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerini kabul eden bir mahkeme kararı kazanmanın önemli olduğunu belirterek, "Ancak karar sadece bir kağıt parçası ve tazminat parasını almak zor olacak." ifadesini kullandı.

"Yeryüzündeki cennet" vaadi

Kuzey Kore, 1959'da Kore Savaşı sırasında ölen işçilerin yerini doldurmak için yurtdışındaki Korelileri ülkeye getirmek üzere ücretsiz sağlık hizmeti, eğitim ve istihdam gibi vaatlerle bir geri dönüş programı başlatmıştı.

Japon hükümeti de bu süreçte seyahatlerin düzenlenmesine destek vermişti.

Söz konusu program kapsamında yaklaşık 93 bin kişi Kuzey Kore'ye gitmiş, bunların yalnızca yaklaşık 150'si yıllar sonra Japonya'ya dönebilmişti.

Japonya'da yaklaşık yarım milyon etnik Koreli yaşıyor.