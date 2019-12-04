Son Dakika Haberleri: Japonya meclisi ABD ile ticaret anlaşmasını onayladı
Son Dakika Güncel Japonya meclisi ABD ile ticaret anlaşmasını onayladı - Son Dakika

Japonya meclisi ABD ile ticaret anlaşmasını onayladı

6 saat önce

Japonya meclisinde, ABD ile Japonya arasında bazı tarım ve sanayi ürünlerinde gümrük vergisi tarifelerinin düşürülmesi konusunda yapılan ticaret anlaşması kabul edildi.

Japonya meclisi ABD ile ticaret anlaşmasını onayladı, System.String[]

Japonya meclisinde, ABD ile Japonya arasında bazı tarım ve sanayi ürünlerinde gümrük vergisi tarifelerinin düşürülmesi konusunda yapılan ticaret anlaşması kabul edildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Abe Şinzo arasında varılan ticaret anlaşması, geçen ay Japonya Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından bugün de meclisin üst kanadından geçti.

Gelecek yıldan itibaren yürürlüğe girecek anlaşma kapsamında Japonya'nın ABD'den ithal ettiği kırmızı et, domuz eti, buğday, peynir, mısır ve şarap gibi bazı tarım ve sanayi ürünlerinde gümrük vergisi tarifelerinin düşürülmesi veya tamamen kaldırılması öngörülürken, ABD'nin de Japonya'nın imalat ekipmanları ve klima parçaları gibi endüstriyel ürünlerindeki tarifelerde indirime gideceği belirtildi.

Japonya'nın ABD tarım ürünlerinde yaklaşık 7,2 milyar dolarlık gümrük vergisi indirimine gideceği tahmin edilirken, anlaşmanın ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasını yaklaşık 37 milyar dolar arttırması bekleniyor.

Abe yönetiminin anlaşmayı kazan-kazan olarak değerlendirmesine karşın, bazı muhalefet milletvekilleri Tokyo yönetiminin adil bir anlaşma yapamadığını savunuyor.

Taraflar, 4 ay içinde daha fazla ticari görüşme için istişarede bulunmaya karar verdi. ABD, Japonya ile hizmet ve yatırım sektörlerinde kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapmak istiyor.

Japon otomobillerindeki yüzde 2,5 olan gümrük vergileri anlaşma kapsamına alınmazken, bunun sonraki müzakerelerin konusu olabileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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