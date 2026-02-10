Japonya\'nın En Yaşlı Erkeği Hayatını Kaybetti

Japonya'nın "en yaşlı erkeği" Mizuno Kiyotaka'nın 111 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, 14 Mart 1914'te doğan Mizuno, başkent Tokyo yakınındaki Şizuoka eyaletinin Iwata kentinde "yaşlılığa bağlı nedenlerle" yaşamını yitirdi. Iwata Belediye Başkanı Kusaçi Hiroaki, yaptığı açıklamada, "Mizuno'nun ölümünden derin üzüntü duyuyoruz. Kendisi uzun zamandır canlılığın ve iyi sağlığın sembolü olarak değer görüyordu." dedi.

Modern Japonya tarihinde Taişo, Şowa, Heisei ve Reiwa olmak üzere dört imparator dönemini yaşayan Mizuno, hayatının son döneminde oğluyla Kakeşita bölgesindeki evinde yaşıyordu.

50 YILDIR TARIMLA UĞRAŞIYORDU

Belediyenin konuya ilişkin açıklamasına göre, yaklaşık 50 yıldır tarımla uğraşan Mizuno, yürüme dışında çok az yardıma ihtiyaç duyuyor ve günde üç öğün yemek yiyordu. Ağustos 2024'te Japonya'nın "en yaşlı erkeği" unvanını alan Mizuno, uzun ömrün sırrına yönelik açıklamasında "Bilmiyorum. Bu kadar uzun yaşayacağımı hiç düşünmemiştim." yanıtını vermişti. Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, Eylül 2024'teki açıklamasında ülkede 100 yaş ve üzeri kişilerin sayısını 95 bin 119 olarak açıklamıştı.