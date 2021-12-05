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Japonya'nın tarım, orman ve denizi ürünleri ihracatı ilk kez 1 trilyon yeni aşacak - Son Dakika

Japonya'nın tarım, orman ve denizi ürünleri ihracatı ilk kez 1 trilyon yeni aşacak

05.12.2021 07:47
Japonya'nın tarım, orman ve denizi ürünleri ihracatı ilk kez 1 trilyon yeni aşacak

Japonya'nın tarım, orman ve denizi ürünleri ihracatının ilk kez 1 trilyon yeni (8,8 milyar dolar) aşacağı bildirildi.

Japonya'nın tarım, orman ve denizi ürünleri ihracatının ilk kez 1 trilyon yeni (8,8 milyar dolar) aşacağı bildirildi.

Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı, Ocak-Ekim 2021 dönemi ihracatının 973,4 milyar yene (8,6 milyar dolar) yükseldiğini duyurdu.

Buna göre 10 aylık ihracatta, önceki yıla kıyasla yüzde 28 artış kaydedildi.

Geçen ayki ihracatta ise, Ekim 2020'ye kıyasla yüzde 14,9'luk artış yaşandı ve bu oran "şimdiye kadarki en büyük tek aylık ihracat artışı" olarak kayda geçti.

Bu artışta, ABD ve Çin'e deniz tarağı dahil bazı ürünlerin ihracatının 105,4 milyar yene (930 milyon dolar) yükselmesinin etkili olduğu bildirildi.

Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Kaneko Genciro, düzenlediği basın toplantısında, "ihracatın güçlü kalmayı sürdürerek 1 trilyon yen seviyesini aşacağını" söyledi.

2030 heefi 5 trilyon yen

Japonya hükümeti, 2025'te 2 trilyon yenlik ve 2030'da 5 trilyon yenlik yıllık ihracat hedeflerini yakalamayı hedefliyor.

Hükümetin 2020'de 1 trilyon yen ihracat hedefine, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkileri sonucu ulaşılamamıştı.

Geçen yıl bu sahadaki ihracat, 986 milyar yen olarak kayda geçmişti.

Japonya, İhracat, dolar, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'nın tarım, orman ve denizi ürünleri ihracatı ilk kez 1 trilyon yeni aşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'nın tarım, orman ve denizi ürünleri ihracatı ilk kez 1 trilyon yeni aşacak - Son Dakika
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