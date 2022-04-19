Japonya Sağlık Bakanlığı heyetinden Novavax aşısına yeşil ışık - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya Sağlık Bakanlığı heyetinden Novavax aşısına yeşil ışık

19.04.2022 06:44
Japonya Sağlık Bakanlığı heyetinden Novavax aşısına yeşil ışık

Japonya Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Danışman Heyeti, ABD'li Novavax aşısına ülke içi acil kullanım izni verdi.

Japonya Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Danışman Heyeti, ABD'li Novavax aşısına ülke içi acil kullanım izni verdi.

Bakanlık heyeti, Aralık 2021'de başvurusu yapılan Novavax üretimi Kovid-19 aşısının Japonya içi kullanımına yeşil ışık yaktı.

Protein temelli aşı olarak bilinen Novavax aşısı, ülke için 18 yaş ve üstü kişilere 3 hafta aralıklarla uygulanabilecek.

Japon hükümeti, farmasötik firması Takeda'nın ülke içi imalat ve dağıtımını üstleneceği aşıdan, 150 milyon doz satın alma kararı vermişti.

Böylelikle Pfizer, Moderna, AstraZeneca aşılarının yanı sıra, Kovid-19'a karşı Japonya içinde kullanılacak aşı sayısı 4'e yükseldi.

YORUMLAR
500
Japonya'da Kovid-19 salgını vakalardaki düşüşün ardından yeni safhaya girdi Japonya'da Kovid-19 salgını vakalardaki düşüşün ardından yeni safhaya girdi

Togo Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Novavax, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya Sağlık Bakanlığı heyetinden Novavax aşısına yeşil ışık - Son Dakika


Son Dakika
00:26 Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı HDP'yi kızdırdı: Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?
00:10 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu 1 üsteğmen şehit oldu
00:00 Çatışmaların yaşandığı şehir İrpin'de mezarlık havadan görüntülendi
23:59 Şarkıcı Fatma Güneşer, Ahmet Kaya'nın isteğini tam 22 yıl sonra gerçekleştirdi
23:57 İspanya'dan dünyaya sıçrayan skandal iddialarının ortasında Pique var
23:47 6 yıllık eşi inşaata çalışmaya gitti! 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı
23:44 Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandırdı!
23:38 Kerem Aktürkoğlu'ndan hocası Torrent'e olay hareket!
22:30 Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skor ile mağlup etti
22:14 Selçuk Bayraktar'dan iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 06:50:35. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya Sağlık Bakanlığı heyetinden Novavax aşısına yeşil ışık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement