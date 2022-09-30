Kuzey Kore dün gece iki balistik füze fırlattı - Son Dakika
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Kuzey Kore dün gece iki balistik füze fırlattı

30.09.2022 07:58
Kuzey Kore dün gece iki balistik füze fırlattı

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne dün gece iki balistik füze fırlattığını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne dün gece iki balistik füze fırlattığını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, azami 50 kilometre irtifaya ulaşan iki balistik füzenin, düzenli yörüngede yaklaşık 300 kilometre seyrettiğini duyurdu.

Bakan Hamada, Kuzey Kore'nin batı kıyılarından Japon Denizi yönüne fırlatılan füzelerin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildiğini kaydetti.

"Kuzey Kore'nin nedensiz şekilde provokasyonları tırmandırdığını" kaydeden Hamada, "Bu seri denemeler, Japonya'nın ve bölgenin barış ve güvenliğini tehdit etmekte." dedi.

Japon hükümetinin, Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla Kuzey Kore'ye protesto notası verdiği ve füzelerin düştüğü bölgede hasar tespiti rapor edilmediği bildirildi.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) söz konusu denemelerin ABD ve müttefiklerinin topraklarına yönelik tehdit oluşturmadığını duyurdu.

Geçen hafta ve önceki gün füze denemeleri yapan Pyongyang yönetiminin son denemesi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güney Kore ziyaretine denk gelmesi dikkati çekti.

Kyodo ajansına göre ABD, Güney Kore ve Japonya'nın üçlü anti-denizaltı tatbikatı gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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