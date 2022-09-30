"Kuzey Kore'nin nedensiz şekilde provokasyonları tırmandırdığını" kaydeden Hamada, "Bu seri denemeler, Japonya'nın ve bölgenin barış ve güvenliğini tehdit etmekte." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kuzey Kore dün gece iki balistik füze fırlattı - Son Dakika

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