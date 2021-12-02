Japonya ve ABD donanmalarından ikili savunma iş birliği vurgusu - Son Dakika

Thomas ise güç gösterileri yapan ülkelere karşı, kapasitelerinin sergilenmesi için müttefiklere ve dost ülkelere çağrı yaptı.

ABD'ye ait uçak gemisi USS Carl Vinson'da görüşen ikili, burada düzenledikleri ortak basın toplantısında, savunma alanında iş birliğine vurgu yaptı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) Öz Savunma Filosu (Jieikantai) Komutanı Koramiral Yuasa Hideki ile ABD 7. Filo Komutanı Koramiral Karl Thomas bir araya geldi.

ABD ve Japon donanma komutanları, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini artıracaklarını bildirdi.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 2 Aralık Perşembe altın fiyatları

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi

Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor