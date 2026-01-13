Japonya ve Güney Kore Ekonomik Güvenlikte Anlaştı

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Tokyo-Seul hükümetleri arasında ekonomik güvenlik işbirliğini artırma konusunda anlaşmaya vardı.

Kyodo ajansının haberine göre Lee, Japonya'nın Nara kentinde Başbakan Takaiçi ile görüştü. Görüşmenin ardından liderler, düzenlenen ortak basın toplantısında ikili ve bölgesel konulara değindi.

Lee, bölgede jeopolitik belirsizliğin arttığını ve çok taraflılığın uluslararası toplumda sınandığını ve küresel tedarik zincirleri alanındaki "karşılıklı bağımlılığın bir silah haline geldiğini" söyledi.

"Karmaşık ve baş döndürücü bir uluslararası düzen ortamında, Güney Kore ile Japonya arasında işbirliği her zamankinden daha önemli." diyen Lee, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60 yılı aştığını anımsattı.

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı işgali dahil "acı dolu geçmişe" rağmen, iki ülkenin el ele daha iyi geleceğe doğru adım atması çağrısı yapan Lee, "karşılıklı güvene dayalı işbirliğinin genişletilmesini" istedi.

İkili ilişkilerde "yeni zirveler"

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Takaiçi de ziyaretin, ilişkileri "yeni zirvelere" taşımasını umduğunu dile getirerek "Japonya ve Güney Kore ikili ilişkileri ilerletmeli ve bölgenin istikrarı için birlikte çalışmalı." dedi.

Bölgede stratejik ortamın giderek daha da zorlaştığına dikkati çeken Takaiçi, ekonomik güvenlik ve tedarik zinciri alanlarında stratejik ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin korunmasının önemini vurguladı.

Takaiçi ve Lee görüşmede, Seul-Tokyo hükümetleri arasında ikili ekonomik güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı liderler zirvesi düzeyli "mekik diplomasisinin" sürdürülmesinde fikir birliğine vardı.

Ortak müttefik ABD ile bölgesel üçlü işbirliğinin önemi konusunda mutabık kalan Lee ve Takaiçi, Kuzey Kore'nin tam nükleersizleştirilmesine yönelik işbirliğinin sürdürülmesinde mutabık kaldı.