Japonya ve Güney Kore Ekonomik Güvenlikte Anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Japonya ve Güney Kore Ekonomik Güvenlikte Anlaştı

13.01.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya ve Güney Kore, ekonomik güvenlik işbirliğini artırma konusunda görüş birliğine vardı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Tokyo-Seul hükümetleri arasında ekonomik güvenlik işbirliğini artırma konusunda anlaşmaya vardı.

Kyodo ajansının haberine göre Lee, Japonya'nın Nara kentinde Başbakan Takaiçi ile görüştü. Görüşmenin ardından liderler, düzenlenen ortak basın toplantısında ikili ve bölgesel konulara değindi.

Lee, bölgede jeopolitik belirsizliğin arttığını ve çok taraflılığın uluslararası toplumda sınandığını ve küresel tedarik zincirleri alanındaki "karşılıklı bağımlılığın bir silah haline geldiğini" söyledi.

"Karmaşık ve baş döndürücü bir uluslararası düzen ortamında, Güney Kore ile Japonya arasında işbirliği her zamankinden daha önemli." diyen Lee, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60 yılı aştığını anımsattı.

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı işgali dahil "acı dolu geçmişe" rağmen, iki ülkenin el ele daha iyi geleceğe doğru adım atması çağrısı yapan Lee, "karşılıklı güvene dayalı işbirliğinin genişletilmesini" istedi.

İkili ilişkilerde "yeni zirveler"

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Takaiçi de ziyaretin, ilişkileri "yeni zirvelere" taşımasını umduğunu dile getirerek "Japonya ve Güney Kore ikili ilişkileri ilerletmeli ve bölgenin istikrarı için birlikte çalışmalı." dedi.

Bölgede stratejik ortamın giderek daha da zorlaştığına dikkati çeken Takaiçi, ekonomik güvenlik ve tedarik zinciri alanlarında stratejik ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin korunmasının önemini vurguladı.

Takaiçi ve Lee görüşmede, Seul-Tokyo hükümetleri arasında ikili ekonomik güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı liderler zirvesi düzeyli "mekik diplomasisinin" sürdürülmesinde fikir birliğine vardı.

Ortak müttefik ABD ile bölgesel üçlü işbirliğinin önemi konusunda mutabık kalan Lee ve Takaiçi, Kuzey Kore'nin tam nükleersizleştirilmesine yönelik işbirliğinin sürdürülmesinde mutabık kaldı.

Kaynak: AA

Güney Kore, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Japonya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya ve Güney Kore Ekonomik Güvenlikte Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama

13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 14:02:30. #7.11#
SON DAKİKA: Japonya ve Güney Kore Ekonomik Güvenlikte Anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.