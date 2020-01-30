Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir'in deprem master planının yapılmasını istedi - Son Dakika
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Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir'in deprem master planının yapılmasını istedi

6 saat önce

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Kemal Gökçay Yenigün, Balıkesir'de deprem master planının acilen yapılması gerektiğini söyledi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir'in deprem master planının yapılmasını istedi, System.String[]

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Kemal Gökçay Yenigün, Balıkesir'de deprem master planının acilen yapılması gerektiğini söyledi.

Yenigün, Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Balıkesir'i etkileyecek depremlere kaynaklık yapacak tüm fay ve fay zonlarıyla ilgili paleo-sismolojik çalışmaların bir an önce bitirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kent yerleşim alanlarında olası bir depremde meydana gelebilecek zemin deformasyonundan kaynaklanacak tehlikenin 1/1000 ölçeğinde haritalanması gerektiğini anlatan Yenigün, şöyle konuştu:

"Özellikle okullar, hastaneler, camiler gibi kentlilerin yoğun olarak bulunduğu yapıların depreme dayanıklılığı acilen tespit edilmelidir.

Kentimizin deprem riskini ortaya koyabilmek için sadece bina stoğunun zarar görülebilirliğini araştırmak yetmez. Depremden korunmanın en iyi çaresi; diri faydan uzak olmak, yasa ve yönetmeliklere uygun yapılaşmaktır. Kentimizi afete dirençli bir şehir haline getirebilmek için yukarıda verilen yapılması gereken çalışmaları da kapsayacak deprem master planının acilen yapılması gerekmektedir."

Balıkesir, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:14 Kaynak: AA
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