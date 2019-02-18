Son Dakika Haberleri: 'Jet Sosyete'nin Yeni Bölümünde Nilgün Belgün Sürprizi!

'Jet Sosyete'nin Yeni Bölümünde Nilgün Belgün Sürprizi!

1 saat önce

Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Hakan Algül'ün üstlendiği 'Jet Sosyete'nin bu hafta ekranlara gelecek bölümüne usta oyuncu Nilgün Belgün konuk oluyor.

'Jet Sosyete'nin Yeni Bölümünde Nilgün Belgün Sürprizi!, System.String[]

Enerjisi ve neşesini sete taşıyan Belgün, Gülse Birsel'in hayat verdiği Gizem'in annesi Olcay'ı canlandırıyor.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 'Jet Sosyete'nin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde ekran başındakileri büyük bir sürpriz bekliyor. Sevilen usta oyuncu Nilgün Belgün, konuk oyuncu olarak ekibe katılıyor. Enerjisi ve neşesiyle izleyenleri kendine hayran bırakan Belgün, Gizem (Gülse Birsel) karakterinin İzmir'den gelen annesi Olcay'a hayat veriyor.

Gizem'e kına gecesinin yapılacağı bölümde Olcay ile Zahide (Ayşenil Şamlıoğlu) arasında yaşanacak kaynana kapışması ekran başındakileri kahkahalara boğacak. Belgün'ün hayat verdiği Olcay, Cengiz'e (Cengiz Bozkurt) de zor anlar yaşatacak.

Geçtiğimiz günlerde çekimler için 'Jet Sosyete' setine gelen usta oyuncunun kahkahaları seti çınlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:28 Kaynak: Bültenler

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