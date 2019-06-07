Jinping: Gelişmekte olan ülkeler emsaliz bir büyüme yakladı
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– Çin Devlet Başkanı Xi jinping, gelişmekte olan ülke piyasalarının "emsalsiz" bir büyüme oranı yakaladığını ve dünyanın daha önce görülmemiş değişiklikler yaşadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:51 Kaynak: DHA
– Çin Devlet Başkanı
Xi jinping, gelişmekte olan ülke piyasalarının "emsalsiz" bir büyüme oranı yakaladığını ve dünyanın daha önce görülmemiş değişiklikler yaşadığını söyledi.
St. Petersburg
Ekonomik Forumu'nda konuşan Jinping, sürdürülebilir büyüme ve karbon ağırlıklı ekonomilerle ilgili konulara çözüm bulabilmek için uluslararası ortaklık ve işbirliği çağrısı yaptı.
Jinping ayrıca, Çin'in 5G teknolojisini ve teknolojik yenilikleri ortaklarıyla paylaşacağını açıkladı.
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