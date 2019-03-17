Son Dakika Haberleri: Joe Biden Başkanlık Seçimlerine Adaylığını Açıkladı

Joe Biden Başkanlık Seçimlerine Adaylığını Açıkladı

34 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday olacağını duyurdu.

Joe Biden Başkanlık Seçimlerine Adaylığını Açıkladı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday olacağını duyurdu. ABD'de Barack Obama'nın Başkan Yardımcılığı görevini yapmış olan Joe Biden, Delaware eyaletinin başkenti Dover'da Demokrat Parti'nin düzenlediği bir programda yaptığı konuşmasında, "2020 seçimlerinde ABD başkanlığı için adaylığımı şimdiden kesin olarak açıklıyorum" dedi. Biden, "Bu ülkeyi tekrar bir araya getirmek zorundayız. Gözlerimizin önünde olanları fark edersek iyi olur. Birkaç yıl önce bana Amerikan demokrasisinin parçalanıp dağılacağını sorsaydınız, size gülerdim" ifadelerini kullandı. ABD eski Başkan Yardımcısı 75 yaşındaki Joe Biden, 1988 ve 2008 yıllarında Demokrat Parti'den başkan aday adayı olmuş ancak yarıştan erken çekilmek zorunda kalmıştı.

(Hasan Çelik/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:56 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki Rakipleri Belli Oldu Erdoğan'ın Adana Mitingindeki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı Evine Hamburger Siparişi Veren Kadın, Gelen Taciz Mesajları Üzerine Savcılığa Koştu MHP İlçe Başkanının Eşi, Oğlunun Düğününde Bıçaklanarak Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 10:30:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Joe Biden Başkanlık Seçimlerine Adaylığını Açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]