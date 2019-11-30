John Lennon'ın gözlüğü satılıyor
6 saat önce
Sotheby's müzayede evi tarafından 6-13 Aralık tarihlerinde yapılacak açık arttırmada satılacak eşyalar arasında John Lennon'ın yuvarlak çerçeveli kırık güneş gözlüğü de bulunuyor.
Sotheby's müzayede evi tarafından 6-13 Aralık tarihlerinde yapılacak açık arttırmada satılacak eşyalar arasında John Lennon'ın yuvarlak çerçeveli kırık güneş gözlüğü de bulunuyor. Herring'in hiç tamir ettirmediği gözlüğün 8 bin sterline alıcı bulması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:44
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