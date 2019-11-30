Son Dakika Haberleri: John Lennon'ın gözlüğü satılıyor
Son Dakika Magazin John Lennon'ın gözlüğü satılıyor - Son Dakika Magazin

John Lennon'ın gözlüğü satılıyor

6 saat önce

Sotheby's müzayede evi tarafından 6-13 Aralık tarihlerinde yapılacak açık arttırmada satılacak eşyalar arasında John Lennon'ın yuvarlak çerçeveli kırık güneş gözlüğü de bulunuyor.

John Lennon'ın gözlüğü satılıyor, System.String[]

Sotheby's müzayede evi tarafından 6-13 Aralık tarihlerinde yapılacak açık arttırmada satılacak eşyalar arasında John Lennon'ın yuvarlak çerçeveli kırık güneş gözlüğü de bulunuyor. Herring'in hiç tamir ettirmediği gözlüğün 8 bin sterline alıcı bulması bekleniyor.

John Lennon, Aralık, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 30 Kasım 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Türkiye kışa hazırlanırken, Antalya yazı yaşıyor İş adamı Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı'ya ABD'den 15 milyon dolarlık malikane satın aldı Şarkıcı Madonna, sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 22:25:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: John Lennon'ın gözlüğü satılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]