John Lennon'ın gözlüğü satılıyor

Sotheby's müzayede evi tarafından 6-13 Aralık tarihlerinde yapılacak açık arttırmada satılacak eşyalar arasında John Lennon'ın yuvarlak çerçeveli kırık güneş gözlüğü de bulunuyor. Herring'in hiç tamir ettirmediği gözlüğün 8 bin sterline alıcı bulması bekleniyor.