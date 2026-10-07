John Travolta'nın kızı podyuma çıktı! Paris'te tüm gözler onun üzerindeydi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

John Travolta'nın kızı podyuma çıktı! Paris'te tüm gözler onun üzerindeydi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
John Travolta\'nın kızı podyuma çıktı! Paris\'te tüm gözler onun üzerindeydi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollywood yıldızı John Travolta'nın 26 yaşındaki kızı Ella Bleu Travolta, Paris Moda Haftası'nda ilk kez podyuma çıktı. Oyunculuk ve müzik kariyerinin ardından moda dünyasında da adından söz ettiren Ella, annesi Kelly Preston'a benzerliğiyle de dikkat çekti.

Hollywood'un efsane isimlerinden John Travolta'nın 26 yaşındaki kızı Ella Bleu Travolta, Paris Moda Haftası'nda dikkat çeken bir başarıya imza attı. Oyunculuk ve müzik kariyerinin ardından moda dünyasında da adından söz ettiren Ella, Miu Miu'nun İlkbahar/Yaz 2027 defilesinde podyuma çıktı.

John Travolta'nın kızı podyuma çıktı! Paris'te tüm gözler onun üzerindeydi

Ella Bleu Travolta, 4 Ekim'de düzenlenen defileyle Paris Moda Haftası'ndaki ilk podyum deneyimini yaşadı. 26 yaşındaki Ella, orman yeşili oversize ceketi, desenli bluzu ve lacivert pantolonuyla podyumda yürüdü.

Defilede Ella'nın yanı sıra Gigi Hadid, Olivia Colman, Emma Corrin, Louisa Jacobson ve Noah Jupe gibi ünlü isimler de yer aldı.

John Travolta'nın kızı podyuma çıktı! Paris'te tüm gözler onun üzerindeydi

DAHA ÖNCE NEW YORK'TA YÜRÜMÜŞTÜ

Paris'teki defile Ella'nın kariyerindeki ilk podyum deneyimi değil. Ünlü yıldızın kızı, 2022 yılında New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen Karl Lagerfeld defilesinde de podyuma çıkmıştı. Ancak Miu Miu defilesi, Ella'nın Paris Moda Haftası'ndaki ilk podyumu oldu.

John Travolta'nın kızı podyuma çıktı! Paris'te tüm gözler onun üzerindeydi

BABASIYLA CANNES'A KATILMIŞTI

Ella Bleu Travolta, geçtiğimiz mayıs ayında da babası John Travolta ile Cannes Film Festivali'nde objektiflerin karşısına geçmişti. Ella, babasının yönetmenliğini üstlendiği "Propeller One-Way Night Coach" filminde de rol aldı.

John Travolta'nın kızı podyuma çıktı! Paris'te tüm gözler onun üzerindeydi

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Ella, son yıllarda kariyerini farklı alanlarda sürdürürken Paris'teki podyum çıkışıyla bu kez moda dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

ANNESİ KELLY PRESTON'A BENZETİLDİ

Ella'nın Paris'teki görüntülerinin ardından annesi Kelly Preston'a olan benzerliği de dikkat çekti. John Travolta ile 1991 yılında evlenen Preston, 2020 yılında 57 yaşında hayatını kaybetmişti. Ella'nın annesine benzerliği, özellikle koyu renk saçları ve yüz hatları üzerinden yabancı magazin basınında öne çıkarıldı.

John Travolta'nın kızı podyuma çıktı! Paris'te tüm gözler onun üzerindeydi
Kelly PrestonJohn TravoltaHollywoodMagazinParisMüzikModaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olaylı infazda yeni gelişme İdam sonrası hayatta kalan Pike’ın bilinci yerine geldi Olaylı infazda yeni gelişme! İdam sonrası hayatta kalan Pike'ın bilinci yerine geldi
AVM’de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi
Eşini ve kızını öldürüp aynı silahla kendi canına da kıydı Eşini ve kızını öldürüp aynı silahla kendi canına da kıydı
Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı
Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Uçakta skandal görüntü Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
Arjantin’de tarihi veda Lionel Messi son kez formayı giydi Arjantin'de tarihi veda! Lionel Messi son kez formayı giydi
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
10:32
Okan Buruk’tan radikal karar Bu sezon 2. kez olacak
Okan Buruk'tan radikal karar! Bu sezon 2. kez olacak
10:24
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’nde
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
10:12
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
10:01
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
10:00
7 maçta sıfır katkı Galatasaray Sane’nin yerine yıldızını buldu
7 maçta sıfır katkı! Galatasaray Sane'nin yerine yıldızını buldu
09:41
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
09:11
Çeşme Belediyesi’ne operasyon Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı
09:05
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev Mekke’de üs seçeneği masada
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada
08:52
Buraya kadarmış Güle güle Montella
Buraya kadarmış! Güle güle Montella
08:39
Uçakta skandal görüntü Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
08:21
Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 10:46:46. #.0.2#
SON DAKİKA: John Travolta'nın kızı podyuma çıktı! Paris'te tüm gözler onun üzerindeydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei