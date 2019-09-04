Son Dakika Haberleri: Johnson anlaşmasız Brexit'e karşı çıkan Churchill'in milletvekili torununu partiden ihraç ediyor
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Johnson anlaşmasız Brexit'e karşı çıkan Churchill'in milletvekili torununu partiden ihraç ediyor

1 saat önce

İngiltere’de 6 hafta önce başbakanlık koltuğuna oturan Boris Johnson Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılığa karşı çıkan 21 milletvekilini lideri olduğu Muhafazakar Parti’den ihraç ediyor. Bunlardan birisi II. Dünya Savaşı’nın kahramanı eski Başbakan Winston Churchill’in torunu Nicholas Soames.

Johnson anlaşmasız Brexit'e karşı çıkan Churchill'in milletvekili torununu partiden ihraç ediyor, System.String[]

İngiltere'de 6 hafta önce başbakanlık koltuğuna oturan Boris Johnson 31 Ekim'e kadar ülkesinin mutlaka Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacağını (Brexit) söylerken anlaşmasız ayrılığa karşı çıkan 21 milletvekilini, lideri olduğu Muhafazakar Parti'den ihraç ediyor. Bunlardan birisi II. Dünya Savaşı'nın kahramanı olan ve İngiliz kültüründe önemli bir yere sahip olan eski Başbakan Winston Winston Churchill'in milletvekili torunu Nicholas Soames.


İngiltere Başbakanı Boris Johnson salı günü parlamentoda yapılan kritik oylamada muhalefet partileriyle birlikte hareket eden 21 milletvekilini parti grubundan ihraç etti. İhraç edilenler arasında eski maliye bakanları Philip Hammond ile Ken Clark, eski adalet bakanı David Gauke ve Winston Churchill'in torunu Sir Nicholas Soames'ın da yer alıyor. 79 yaşındaki Clarke Avam Kamarası'nda aralıksız en uzun süre görev alan millletvekili. 21 milletvekilinin parlamentoda 330 yıldan fazla tecrübesi bulunuyor.

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Boris Johnson, İngiltere, Churchill, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:38 
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