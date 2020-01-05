Johnson, suçladığı Süleymani'nin "ölümüne ağlamayacaklarını" belirtti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Johnson, suçladığı Süleymani'nin 'ölümüne ağlamayacaklarını' belirtti - Son Dakika

Johnson, suçladığı Süleymani'nin "ölümüne ağlamayacaklarını" belirtti

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD saldırısı sonucu ölen İranlı General Kasım Süleymani'nin İngiltere'nin çıkarlarına tehdit oluşturduğunu ve Batılı askerleri hedef alan saldırılardan sorumlu olduğunu belirterek, "ölümüne ağlayamacaklarını" söyledi.

Johnson, suçladığı Süleymani'nin

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD saldırısı sonucu ölen İranlı General Kasım Süleymani'nin İngiltere'nin çıkarlarına tehdit oluşturduğunu ve Batılı askerleri hedef alan saldırılardan sorumlu olduğunu belirterek, "ölümüne ağlayamacaklarını" söyledi.

Johnson, Karayipler'de yaptığı tatilden dönüşünde ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Görüşmelerinin ardından yazılı bir açıklama yapan Johnson, "General Kasım Süleymani, tüm çıkarlarımız için tehdit oluşturuyordu ve bölgedeki yıkıcı, istikrarsızlaştırıcı davranışların sorumlusuydu." ifadesini kullandı.

Johnson, "Binlerce masum sivil ve Batılı (askeri) personelin ölümüne yol açan eylemlerde oynadığı başrol göz önüne alındığında, ölümüne ağlayamayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Başbakan, "misilleme çağrılarının bölgede daha fazla şiddete yol açacağı" uyarısında bulundu.

İngiltere'nin gerginliğin azaltılması için tüm taraflarla yakın temasta olduğunu kaydeden Johnson, İngiliz askerler ve bölgedeki İngiliz çıkarlarının güvenliği için adımlar attıklarını vurguladı.

Başbakan Johnson, İngiltere Parlamentosunu salı günü konuya ilişkin bilgilendireceklerini de belirtti.

İranlı komutanın öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), cuma günü İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Hasdi Sabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra İranlı subayların da aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de ülkede 3 gün ulusal yas ilan ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Boris Johnson, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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