Johnson: Toparlanmanın anahtarı güçlü özel sektör

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Salı günü yaptığı açıklamada, ülke ekonomisini Covid-19 pandemisi öncesindeki düzeylerine döndürme çalışmaları kapsamında, öncelikleren birisinin özel sektörün güçlendirilmesinin olması gerektiğini vurguladı.

Muhafazakarlar Konferansı'nda konuşan Johnson, Covid-19 salgınının neden olduğu kriz sürecinde ilerlemede kamu önlemlerinin çok önemli olduğunun kanıtlanmış olmasına karşın, büyümenin kilit itici gücünün her zaman özel sektör olacağını vurguladı.

Johnson, Birleşik Krallık hükümetinin önceliklerinin ön sıralarında, işletmelerin salgının ortasında ve sonrasında faaliyet göstermesini sağlamanın bulunduğunu vurguladı ve ekledi:

"Herşeyin, vergi mükellefi Şeker Amca tarafından ödenerek sağlanacağını düşünenlere bir sözüm var. Kullanmakta olduğumuz ilaçları ve yeni tedavileri üreten devlet değildir. Gereksindiğimiz maskeleri ve solunum cihazlarını o kadar hızlı bir şekilde sağlayan devlet değildi. Bunları sağlayan özel sektördü."