Joker filmi açılış haftasında tüm zamanların hasılat rekorunu kırdı
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Sinema dünyasının merakla beklediği anti kahraman filmi Joker, gösterime girdiği hafta sonu 93.5 milyon dolar (530 milyon TL) gelir elde ederek ekim ayında tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu.
Sinema dünyasının merakla beklediği anti kahraman filmi Joker, gösterime girdiği hafta sonu 93.5 milyon dolar (530 milyon TL) gelir elde ederek ekim ayında tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu.
Joaquin Phoenix'in başrolünü üstlendiği ve ona Robert de Niro'nun eşlik ettiği yapım ilk gün dünya çapında 24.6 milyon milyon dolarlık hasılat elde ederek perşembe günü açılış rekorunu kırmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:16
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