Trafikte tartıştığı sürücüyü takip edip aracına levyeyle saldırdı - Son Dakika
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Trafikte tartıştığı sürücüyü takip edip aracına levyeyle saldırdı

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İstanbul'da bir sürücü trafikte seyir halindeyken tartıştığı diğer sürücünün dikiz aynasını levyeyle kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken sürücüye 2 bin lira ceza kesilerek hakkında adli işlem başlatıldı.

14.05.2024 00:02
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İstanbul'da bir sürücü trafikte seyir halindeyken tartıştığı diğer sürücünün dikiz aynasını levyeyle kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken sürücüye 2 bin lira ceza kesilerek hakkında adli işlem başlatıldı.

POLİS, LEVYELİ SALDIRGAN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Olay, Büyükdere Caddesi Maslak mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki 2 sürücü henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından aracı takip eden öfkeli sürücü diğer sürücünün dikiz aynasını seyir halindeyken levye ile kırdı. O anlar sosyal medyada gündem olurken görüntülere ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

3 AYRI SUÇTAN PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Çalışmalar çerçevesinde, kimlik bilgileri tespit edilen A.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yönelik, "saygısızca araç kullanmak" suçundan 690 lira, "iki şeridi birden kullanmak" suçundan 690 lira, "taşıt yolunda duraklamak" suçundan 690 lira olmak üzere toplamda 2 bin 70 lira idari para cezası uygulandı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Trafikte tartıştığı sürücüyü takip edip aracına levyeyle saldırdı
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trafikte tartıştığı sürücüyü takip edip aracına levyeyle saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Volkan Eşref Aka: Yani Bu OLaya VeriLen Ceza Caydırıcı DeğiL Daha Ağır CezaLar UguLanmaLı 31 0 Yanıtla
  • Hidayet kapaklıkaya: Çok az bir ceza caydırıcı değil ki adam radara giriyon 1506 tl adamın arabasını kır 2000 tl adalet kalmamış çok yazık ülkemize en az 20.000 tl almalılar dı ?? 24 0 Yanıtla
    Emre Bey: Adaletin yargının olmadığı yerde bu tip hareketler yapanlar için normal karşılanır. 5 0
  • Mehmet Kurt: derhal ehliyeti iptal edilip trafikten en çektirilmeliydi.. 17 1 Yanıtla
  • GÖKALP ŞAHİN: Moral bozukluğu ve korkuyu geç, sırf ayna bir dünya para eder. Yazık. 10 1 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Adamı ömür boyu hapse atıp arabayı da elinden alacaksın. Bu normal mi ya 11 0 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: Çok komik cezalarımız var! Bas 250 bin tl cezayı eşkıyalıktan bakalım 2.si olacak mı? İtiraz edeceği konu da yok nasıl bir kanunumuz var anlamadım 7 1 Yanıtla
  • Ali Kublay: Memleket andawal dolu bir an önce hapisahanelerin kapasitesi üç dört katına cikarilmali 5 0 Yanıtla
  • Ankara null: adalet yok ceza yok daha beterleri olacak 4 0 Yanıtla
  • Alper Elma: direk ormana atıp kendi doğal ortamı dışında yaşamasına müsade edilmemeli 0 0 Yanıtla

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