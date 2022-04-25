Josef de Souza, Kayserispor maçında yok - Son Dakika
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Josef de Souza, Kayserispor maçında yok

25.04.2022 21:07
Josef de Souza, Kayserispor maçında yok

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Kasımpaşa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Kasımpaşa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, mücadelenin 22. dakikasında sarı kart gören Josef de Souza cezalı duruma düştü. Bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı durumuna düşen Josef, önümüzdeki hafta Kayserispor ile deplasmanda oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısında oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı Kayserispor karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Josef de Souza, yine Kayserispor'a karşı takımını yalnız bırakacak.

(Bozhan Memiş/İHA)

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Kaynak: İHA

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