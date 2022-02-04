JP Morgan, Türkiye için enflasyon tahminini paylaştı: Mayısta yüzde 55 ile zirve yapacak - Son Dakika

Bu işten çok karlı çıkacak! Şu anki değeri 150 bin TL, 10 yıl sonra milyonları bulacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2022 Ocak'a ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından, Amerikalı yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'de 2022 yılı için enflasyon tahminlerini paylaştı. Buna göre JP Morgan, Türkiye'de enflasyon oranının 2022 Mayıs'ta yüzde 55 ile zirve yapacağını, kasım ayına kadar yüzde 50 civarında kalabileceğini öngördü. Enflasyonun 2022 sonunda ise yüzde 35'e düşebileceği belirtildi.

FAİZ ARTIŞI BEKLEMİYOR

Bir ay önce paylaştığı raporda da aynı tahminleri yapan banka, TÜİK'in dün açıkladığı ocak ayı enflasyonundan sonra yaptığı yeni değerlendirmede de tahminlerini değiştirmemiş oldu. Banka, bir ay önceki notunda 'faiz indirimleriyle gelen kur ve enflasyon artışına rağmen politika yapıcılarda hiçbir pişmanlık görmediğini' belirtmiş, faiz artışı beklemediğini ifade etmişti.

ENFLASYONİST BASKILAR YAYILDI

JP Morgan ayrıca, Türkiye'de ocak ayında doğalgaz, elektrik, alkol ve tütün vergilerinde önemli artışlar yaşandığı vurguladı. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 11,10 arttığını anımsatıldığı JP Morgan notunda, kategoriler arasında aylık fiyat artışlarının oldukça yüksek olmasının enflasyonist baskıların ne kadar geniş tabanlı olduğunu gösterdiğine dikkat çekildi.