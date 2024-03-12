JPMorgan CEO\'sundan dikkat çeken Bitcoin açıklaması

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JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon, Bitcoin'e yönelik kişisel tereddütlerine karşın, insanların dijital para birimini satın alma özgürlüğünü açıkça desteklediğini belirtti.

JPMorgan Chase CEO'su, Bitcoin Yatırımcılarının Haklarını Savunuyor

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Bitcoin'e karşı kişisel tereddütlerine rağmen, bireylerin bu dijital para birimini satın alma özgürlüğünü savundu. Sidney'de düzenlenen bir iş zirvesinde konuşan Dimon, Bitcoin'in son fiyat dalgalanmalarına ve Fed'in faiz indirimi planlarına dair yorumlarda bulundu.

Dimon, "Tıpkı kişilerin diğer özgürlüklerini desteklediğim gibi, Bitcoin satın alma hakkınızı da savunuyorum" dedi. Dimon, Bitcoin'i kendisinin satın almayacağını, riskli bir yatırım olduğunu ve hükümetlerin bu tür varlıklara neden göz yumduğunu merak ettiğini dile getirdi.

Bitcoin'in son yükselişi, 72.000 doları aşarak rekor kırdı. Dimon, bu durumun yatırımcıları dikkatli olmaya teşvik ettiğini ve piyasanın bu noktada kırılgan olabileceğini vurguladı.

Dimon Bitcoin açıklamasına ek olarak, Fed'in faiz indirimine başlamadan önce yılın ikinci yarısını beklemesi gerektiğini savundu. Hızlı ve keskin indirimlerin kredibilite sorunlarına yol açabileceğini belirten Dimon, enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini ve faizlerin uzun süre yüksek kalabileceğini de sözlerine ekledi.