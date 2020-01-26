Judo Ümitler Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Judo Ümitler Türkiye Şampiyonası sona erdi

16 dakika önce

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Kilis'te düzenlenen Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Kilis'te düzenlenen Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.

Beşevler Spor Salonu'nda 3 gün süren şampiyonada 62 ilden 371 kız ve 506 erkek olmak üzere 877 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada kadınlarda, 40 kiloda Zeynep Betül Sarıkaya, 44 kiloda Ece Ayyıldız, 48 kiloda Sıla Ersin, 52 kiloda Buketnur Karabulut, 57 kiloda Ayşenur Budak, 63 kiloda Hatice Vandemir, 70 kiloda Şeyda Nur Çiçek, +70 kiloda Duygu Dirgen şampiyon oldu.

Erkeklerde ise 50 kiloda İbrahim Demirel, 55 kiloda Yunus Emre Esenboğa, 60 kiloda Talha Büyükeser, 66 kiloda Hidayet Adıyaman, 73 kiloda Metehan Bayraktar, 81 kiloda Kadir Alkan, 90 kiloda İsmail Ünal, +90 kiloda Münir Ertuğ birinciliği elde etti.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı tarafından verildi.

Başkan Sezer Huysuz, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonayı sorunsuz bir şekilde tamamlamanın sevincini yaşadıklarını belirti.

Kilis'teki şampiyonanın milli takım seçmeleri için önemli bir adım olduğunu ifade eden Huysuz, "Buradaki asıl amacımız nitelikli bir şekilde Ümit Milli Takım'ın seçmesiydi. Bu organizasyonu başarılı bir şekilde yapmak ve bitirmekten dolayı mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Judo Ümitler Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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