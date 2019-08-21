Judoda Azerbaycan ile ortak çalışma başladı

Milli judocular ile Azerbaycanlı sporcuların ortak çalışması, Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) başladı. 5 Eylül tarihine kadar devam edecek ortak antrenmanın ardından genç erkek milli takım, Finlandiya'nın Vantaa kentindeki Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamlamış olacak.

Günde çift antrenman yapacak milli takım aday kadrosu, kuvvet, dayanıklılık ve randori çalışmaları gerçekleştirecek. 5 Eylül tarihine kadar sürecek ortak çalışma kampının ardından genç erkek milli takımı, 12 - 15 Eylül tarihlerinde Finlandiya'nın Vantta kentinde düzenlenecek Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamlamış olacak.

Trabzon TOHM'ndeki ortak çalışma kampında yer alan milli judocular şöyle:

Fatih Kösa, Abdullah Berkin Özcan, Recep Çimen, Salih Yıldız, Samet Kumtaş, Murat Bektaş, İlker Güldüren, Mert Şişmanlar, Feyyaz Yazıcı, Emirhan Karahan, Ömer Kemal Aydın, Bayram Kandemir, Mehmet Can Talay, Ahmet Şahin Kaba, Berat Kılıç, Halil Çimen, Fatih Enes Acet, Seyit Erel, Ahmet Burak Çuhadar, Emrullah Uçar, Eren Ersoy, Yunus Emre Kılınç, Furkan Güner, Enes Uysal, Yusuf Esirci, Umalt Demirel, Muhammed Mustafa Koç.



