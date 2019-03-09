Judoda Vedat Albayrak'tan Gümüş Madalya
36 dakika önce
Judoda Fas'ın Marakeş kentinde devam eden Grand Prix müsabakalarının ikinci gününde, erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Judoda Fas
'ın Marakeş
kentinde devam eden Grand Prix müsabakalarının ikinci gününde, erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ilk turu bay geçen Vedat Albayrak, çeyrek ve yarı finalde rakiplerini eleyerek finale yükseldi. Albayrak, finalde Bulgaristanlı I. Ivanov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:33 Kaynak: AA
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