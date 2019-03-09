Son Dakika Haberleri: Judoda Vedat Albayrak'tan Gümüş Madalya

Judoda Vedat Albayrak'tan Gümüş Madalya

36 dakika önce

Judoda Fas'ın Marakeş kentinde devam eden Grand Prix müsabakalarının ikinci gününde, erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Judoda Vedat Albayrak'tan Gümüş Madalya, System.String[]
Judoda Fas'ın Marakeş kentinde devam eden Grand Prix müsabakalarının ikinci gününde, erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ilk turu bay geçen Vedat Albayrak, çeyrek ve yarı finalde rakiplerini eleyerek finale yükseldi. Albayrak, finalde Bulgaristanlı I. Ivanov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:33 Kaynak: AA

Marakeş, Fas, Spor
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