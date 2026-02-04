Beşiktaş'ın Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan detaylı kan tetkiklerinin ardından Olaitan, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.