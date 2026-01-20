Junioshow Fuarı Bursa'da Başladı - Son Dakika
Junioshow Fuarı Bursa'da Başladı

20.01.2026 15:18
Bursa'da 21. kez düzenlenen Junioshow, uluslararası alıcıları sektörle buluşturuyor.

Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow) başladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonuyla, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) destekleriyle düzenlenen fuar, sektör temsilcilerini uluslararası alıcılarla buluşturuyor.

Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen fuarda, 0-12 yaş grubuna yönelik tüm sezonları kapsayan yeni koleksiyonlar, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2026 yılının ilk önemli fuarında, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe dünyanın birçok ülkesinden gelen alıcılarla, sektörün güçlü oyuncularını Bursa'da buluşturduklarını söyledi.

Junioshow'un sürdürülebilirlik ve uluslararası etkisine dikkati çeken Burkay, fuarın 21'inci kez düzenlenmesi ve kesintisiz şekilde devam etmesinin sektörün ve ekosistemin gücünün en somut göstergesi olduğunu aktardı.

Burkay, Bursa'nın bebe ve çocuk konfeksiyonunda Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu fuar artık yalnızca bir üretim buluşması değil aynı zamanda moda ve trendlerin belirlendiği uluslararası bir platformdur. Bugün dünyanın birçok ülkesindeki raflarda Bursa'da üretilen ürünler yer alıyor." dedi.

BTSO olarak uluslararası fuarcılığa büyük önem verdiklerini belirten Burkay, "Merinos AKKM ve Bursa Fuar Merkezi'nde her yıl uluslararası ölçekte yaklaşık 20 büyük organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. 36 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip, 117'den fazla ülkeye ticaret yapan bir şehir için bu organizasyonlar büyük değer üretiyor." diye konuştu.

Burkay, bu yıl dünya genelinde enflasyonist baskıların azalmasının ve özellikle Avrupa'da talebin güçlenmesinin beklendiğini dile getirerek, Dünya Bankası ve OECD raporlarında büyüme beklentilerinin yukarı yönlü olduğunu ve bu gelişmelerin sektöre pozitif yansıyacağına inandığını sözlerine ekledi.

BEKSİAD Başkanı Mehmet Bayezit ise BTSO'nun işbirliğiyle düzenlenen Junioshow'un sektöre sağladığı katkıya değinerek, "200'ün üzerinde alıcının ziyaret ettiği fuarımızın sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Junioshow, Bursa'nın uluslararası ticaretteki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Açılışta Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Orkun Gazioğlu ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Ardından protokol üyeleri stantları gezdi.

Yaklaşık 80 firmanın stant açtığı fuar, 22 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Bursa

Junioshow Fuarı Bursa'da Başladı

