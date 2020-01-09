Justin Bieber'a "Lyme" hastalığı teşhisi konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Justin Bieber'a 'Lyme' hastalığı teşhisi konuldu - Son Dakika

Justin Bieber'a "Lyme" hastalığı teşhisi konuldu

6 saat önce

Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber insanlara keneler yoluyla bulaştığı bilinen "Lyme hastalığı" nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.

Justin Bieber'a

Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber insanlara keneler yoluyla bulaştığı bilinen "Lyme hastalığı" nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.

BBC'nin haberine göre, 25 yaşındaki Bieber, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, hakkında kötü yorumlar yapan birçok kişinin kendisine "Lyme" hastalığı teşhisi konulduğundan haberdar olmadığını belirtti.

Justin Bieber bunun "cildini, beyin fonksiyonunu, enerjisini ve tüm sağlığını etkileyen" kronik bir rahatsızlık olduğunu kaydetti.

Yaşadıklarını, YouTube'da yayınlayacağı belgesel tarzındaki video serisinde anlatacağını aktaran Bieber, "Savaştığım ve üstesinden geldiğim her şeyi öğrenebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Hastalığı yenmesine yardımcı olacak doğru tedaviyi aldığını vurgulayan Bieber "Her zamankinden daha iyi bir şekilde geri döneceğim." mesajı verdi.

Justin Bieber'ın eşi model Hailey Bieber, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla eşine destek verdi ve "Lyme hastalığının ciddiyetini önemsiz gibi lanse etmeye çalışanlara" tepki göstererek, "Lütfen araştırmanızı yapın ve yıllarca bu hastalıktan muzdarip olanların hikayelerini dinleyin." ifadesini kullandı.

Lyme hastalığı insanlara genellikle "ixodes" cinsi kenelerden bulaşıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerine (CDC) göre, ABD'de her yıl yaklaşık 300 bin kişi Lyme hastalığına yakalanıyor.

Tedavi edilmemesi halinde hastalık, deriyi, eklemleri, kalbi ve sinir sistemini olumsuz etkileyebiliyor.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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