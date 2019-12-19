Juventus, Merih Demiral için yapılan tüm teklifleri reddetti!

Juventus'ta Merih Demiral rüzgarı esmeye devam ediyor. Torino ekibinde son 3 maça 11'de başlayan ve karşılaşma sonlarında Maurizio Sarri'nin övgülerini alan milli oyuncu için flaş bir karar çıktı.



İtalya basınında yer alan haberlere göre; Juventus, Merih Demiral için şu ana kadar yapılan tüm teklifleri reddetti.



Haberde; Leicester City, Arsenal, Atletico Madrid ve Milan gibi kulüplerin Juventus'un kapısını çaldığı anlaşma sağlanamadığı belirtildi.



Maurizio Sarri'nin Merih'in performansından çok etkilendiği ve satılmaması yönünde bizzat rapor verdiği vurgulandı.



