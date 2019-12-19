Juventus, Merih Demiral için yapılan tüm teklifleri reddetti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Juventus, Merih Demiral için yapılan tüm teklifleri reddetti! - Son Dakika Spor

Juventus, Merih Demiral için yapılan tüm teklifleri reddetti!

6 saat önce

Juventus'ta Merih Demiral rüzgarı esmeye devam ediyor.

Juventus, Merih Demiral için yapılan tüm teklifleri reddetti!, System.String[]

Juventus'ta Merih Demiral rüzgarı esmeye devam ediyor. Torino ekibinde son 3 maça 11'de başlayan ve karşılaşma sonlarında Maurizio Sarri'nin övgülerini alan milli oyuncu için flaş bir karar çıktı.


İtalya basınında yer alan haberlere göre; Juventus, Merih Demiral için şu ana kadar yapılan tüm teklifleri reddetti.


Haberde; Leicester City, Arsenal, Atletico Madrid ve Milan gibi kulüplerin Juventus'un kapısını çaldığı anlaşma sağlanamadığı belirtildi.


Maurizio Sarri'nin Merih'in performansından çok etkilendiği ve satılmaması yönünde bizzat rapor verdiği vurgulandı.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:22 
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