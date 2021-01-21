Juventus, Napoli'yi 2-0 yenerek İtalya Super Kupası'nın sahibi oldu - Son Dakika

Juventus, Napoli'yi 2-0 yenerek İtalya Super Kupası'nın sahibi oldu

21.01.2021 01:03
Juventus, Napoli'yi 2-0 yenerek İtalya Super Kupası'nın sahibi oldu, System.String[]

İtalya Süper Kupa finalinde Napoli ile karşılaşan Juventus, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu. Siyah beyazlılar, kupayı 9. kez müzesine götürmüş oldu.

İtalya Süper Kupa finalinde Juventus ile Napoli karşı karşıya geldi. MAPEI Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar, ikinci yarıda attığı gollerle kazandı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 64. dakikasında Juventus, Ronaldo'nun golüyle öne geçti. Napoli, Eljif Elmas ve Mertens kozlarını sahaya sürerek beraberliği bulmaya çalıştı. 80. dakikada Insigne penaltı vuruşundan yararlanamadı. Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Morata'nın golüyle skor 2-0 oldu ve kupa Juventus'un oldu.

9. KUPA ZAFERİ

Juventus, bu galibiyetle tarihinin 9. Süper Kupa şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Juventus, Napoli'yi 2-0 yenerek İtalya Super Kupası'nın sahibi oldu

Juventus, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Juventus, Napoli'yi 2-0 yenerek İtalya Super Kupası'nın sahibi oldu - Son Dakika Spor


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