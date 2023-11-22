Juventus-Ronaldo davasından yine sonuç çıkmadı

Dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo, eski takımı Juventus'un kendisine yapması gereken 19.9 milyon euroluk ödeme için kulübü şikayet etmişti. Tahkim Kurulu'ndan henüz sonuç çıkmazken, son kararın nisan ayında verileceği belirtildi.
Sportmediaset'te yer alan habere göre; Ronaldo, Juventus'un 2021 yılında kendisine ödemesi gereken 19,9 milyon euroluk alacağı için Tahkim Kurulu'na başvurdu.
İtalya Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, konuyla ilgili ikinci kez toplanırken, görüşmede yine herhangi bir karara varamadı.
Olayla ilgili duruşmanın devam edeceği ve Nisan 2024'te son kararın verilmesinin beklendiği belirtildi. Daha önce kurul aracılığıyla taraflar bir toplantı gerçekleştirse de Ronaldo ve Juventus bu toplantıda herhangi bir anlaşmaya varamamışlardı.
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