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Juventus-Ronaldo davasından yine sonuç çıkmadı - Son Dakika

Juventus-Ronaldo davasından yine sonuç çıkmadı

Ronaldo'nun eski takımı Juventus'a karşı açtığı 19.9 milyon euroluk ödeme davası yine sonuca ulaşmadı. İtalya Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, konuyla ilgili olarak ikinci kez toplandı ancak herhangi bir karara varamadı. Tahkim Kurulu'nun son kararın Nisan 2024'te verilmesi bekleniyor.

22.11.2023 - 16:59,  Güncelleme: 17:35
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Dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo, eski takımı Juventus'un kendisine yapması gereken 19.9 milyon euroluk ödeme için kulübü şikayet etmişti. Tahkim Kurulu'ndan henüz sonuç çıkmazken, son kararın nisan ayında verileceği belirtildi.

DAVALIK OLDULAR

Sportmediaset'te yer alan habere göre; Ronaldo, Juventus'un 2021 yılında kendisine ödemesi gereken 19,9 milyon euroluk alacağı için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

KARAR ÇIKMADI

İtalya Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, konuyla ilgili ikinci kez toplanırken, görüşmede yine herhangi bir karara varamadı.

Juventus-Ronaldo davasından yine sonuç çıkmadı

NİSAN 2024'E ERTELENDİ

Olayla ilgili duruşmanın devam edeceği ve Nisan 2024'te son kararın verilmesinin beklendiği belirtildi. Daha önce kurul aracılığıyla taraflar bir toplantı gerçekleştirse de Ronaldo ve Juventus bu toplantıda herhangi bir anlaşmaya varamamışlardı.

Juventus-Ronaldo davasından yine sonuç çıkmadı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Hukuk

Cristiano Ronaldo, Juventus, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Juventus-Ronaldo davasından yine sonuç çıkmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Juventus-Ronaldo davasından yine sonuç çıkmadı - Son Dakika
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