Juventus'tan Galatasaray Maçına Hazırlık
Spor

Juventus'tan Galatasaray Maçına Hazırlık

30.01.2026 17:10
Juventus CEO'su, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde çekişmeli maçlar bekliyor.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un CEO'su Damien Comolli, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile yapacakları maçların çekişmeli geçeceğini, kendilerini İstanbul'da inanılmaz bir atmosferin beklediğini belirtti.

"Devler Ligi"nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 play-off turu kura çekiminde Galatasaray ile eşleşen Juventus'ta yöneticiler, bu eşleşmeyi değerlendirdi.

Juventus CEO'su Damien Comolli, kulübün sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Kuradan önce de biliyorduk ki rakip kim olursa olsun zor olacaktı. İstanbul'a gitmek heyecan verici olacak, statta inanılmaz bir atmosfer bulacağız." ifadelerini kullandı.

Comolli, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi'nde bu tür maçlara alışkın, bu organizasyonu çok iyi tanıyan ve Juventus'u da iyi bilen oyuncularla karşılaşacağız ve bu çok çekişmeli bir mücadele olacak. Rövanşı evimizde oynayacağımız için mutluyuz ve bence bir favori yok. İki maç da son derece heyecanlı geçecek."

"2013'ten çok Osimhen'i düşündüm"

Kura çekiminin ardından İtalyan Sky Sport kanalına konuşan Juventus Futbol Strateji Direktörü ve eski takım kaptanlarından Giorgio Chiellini ise Galatasaray'ın 2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu maçında kendilerini 1-0 yenerek elenmelerine yol açtığının hatırlatılması üzerine, "2013'ten çok (Victor) Osimhen'i düşündüm. Bu, o son anıyı değiştirmek için iyi bir fırsat. Galatasaray güçlü bir takım, harika bireysel oyuncuları var. Rövanş maçını evimizde oynayacağız ancak orada onlara sorun çıkarmakta ve zayıf yönlerini kullanmakta iyi olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Chiellini, rakiplerine saygı duymaları gerektiğini ancak kendi niteliklerinin de farkında olmaları gerektiğini kaydetti.

Chiellini, eski bir stoper olarak Osimhen'e karşı oynadığını, bunun hem bir şans hem de şanssız bir durum olduğunu çünkü Nijeryalı golcünün güçlü bir forvet olduğunu ifade etti.

Serie A'da da oynamış oyuncuları olan Galatasaray'a büyük saygı duyduklarını dile getiren Chiellini, "Türk ligi büyük yatırımlar yapıyor. Bu büyüleyici bir mücadele olacak. Zorlu bir maç olacak ama aynı zamanda gelişimimizin de bir testi olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

