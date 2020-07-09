KABATAŞ'TA RESİM ÜZERİNE "ASILMIŞ ADAM" ÇİZEN GRAFFİTİ SANATÇISI HAKİM KARŞISINA ÇIKTI - Son Dakika

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
Kabataş'ta bulunan reklam panosunda bulunan Devrim Erbil'e ait resme sprey boya ile "asılmış adam" silueti çizen ve sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 11 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Ömürcan İ. hakim karşısına çıktı.
İDDİANAME
Kabataş'ta levhalarda "Türk Bayrağı ile ilgili kötü şeyler var" ihbarı yapıldığı, incelemelerde reklam panosunda sergilenen ressam Devrim Erbil'in eserlerinin suretlerinden birinin sol üst tarafında ay yıldız olduğu, hilal şeklindeki aya boynundan asılmış gölge bir insan siluetinin çizildiğinin belirlendiği kaydedildi. Emniyet birimlerinin, olayın failini bulmak için yaptığı çalışmalarda, silueti çizenin "izinsiz" adlı sosyal medya hesabının kullanıcısıyla aynı kişi olabileceğinin değerlendirildiği, hesabın sahibi Ömürcan İ.'nin gözaltına alındığı kaydedildi. İddianamede, sanığın sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı farklı şekillerde resmettiği, bu paylaşımlarda üzerine atılı suçu işlediği aktarıldı. Olaya ilişkin incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde olay anında orada bulunan 1'i yabancı uyruklu 5 kişinin de gözaltına alındığı ancak eyleme etkilerinin olmadığı kanaatiyle haklarında takipsizlik kararı verildiği anlatıldı. Sanık Ömürcan İ.'nin "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Zincirleme şekilde alenen Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.