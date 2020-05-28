Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı.Toplantı, dokuzuncu kez video konferans yöntemiyle yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
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28.05.2020 22:49:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kabine Toplantısı başladı - Son Dakika