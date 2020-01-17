Kabızlık sorununu 'yılanla' çözmek istedi, gerçek röntgende ortaya çıktı! Doktorlar bile şoke oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kabızlık sorununu 'yılanla' çözmek istedi, gerçek röntgende ortaya çıktı! Doktorlar bile şoke oldu - Son Dakika Dünya

Kabızlık sorununu 'yılanla' çözmek istedi, gerçek röntgende ortaya çıktı! Doktorlar bile şoke oldu

1 saat önce

Çin'in Jiangsu eyaletinde bir inşaatta görevli işçi, kabızlık sorunu nedeniyle canlı canlı 2 yılan balığı yuttu. Yılan balıklarının kabızlık sorununa iyi geleceğini düşünen işçi, 24 saat içinde hastanelik oldu. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan işçinin kalın bağırsaklarında yaklaşık 2 santimetrelik delik olduğu ortaya çıktı.

Çin'in Jiangsu eyaletinde görev yapan bir işçi, günlerdir yaşadığı kabızlık sıkıntısından kurtulmak için akıl almaz bir yola başvurdu. İki tane canlı yılan balığı yutan Çinli işçi, balıkların onu kabızlık probleminden kurtaracağına inandı.

ARKADAŞLARI TARAFINDAN ACİLEN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay Çin'in Jiangsu eyaletinde bir inşaatta işçi olarak görev yapan şahsın, arkadaşları tarafından acilen hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıktı.

DOKTORLAR ŞOKE OLDU

Şikayetinin sorulması üzerine, kabızlığından kurtulmak için 24 saat önce 2 tane yılan balığını canlı canlı yuttuğunu söyleyen adamı duyan doktorlar adeta şoke oldu.

GERÇEKLER ÇEKİLEN RÖNTGENDE ORTAYA ÇIKTI

Doktorlar, kabızlıktan kurtulmak için yılan balıklarını yuttuğunu iddia eden inşaat işçisini röntgen çekimine gönderdi. Ortaya çıkan sonuçlarda işçinin gerçekten de yılan balıklarını yuttuğu ortaya çıktı. Çekilen filmlerde yılan balıkları işçinin kalın bağırsaklarında tespit edildi.

BAĞIRSAĞINDA YIRTIK VARDI

Röntgenleri detaylı şekilde inceleyen doktorlar, 51 yaşındaki erkek hastanın kalın bağırsağında yaklaşık 2 santimetrelik bir delik olduğunu da tespit etti.

AMELİYATIN ARDINDAN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Acilen ameliyata alınan 51 yaşındaki işçi, ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Bir kaç gün yoğun bakımda kaldığı öğrenilen işçi, servise alındıktan sonra taburcu edildi.

Kabızlık sorununu 'yılanla' çözmek istedi, gerçek röntgende ortaya çıktı! Doktorlar bile şoke oldu
Çin Halk Cumhuriyeti, İşçi, 3. Sayfa, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:50 
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