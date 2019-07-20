Son Dakika Haberleri: Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

16 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir işletmeye ait elektrik kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kablo hırsızları suçüstü yakalandı, System.String[]
Karabük'ün Yenice ilçesinde bir işletmeye ait elektrik kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Yenice Emniyet Amirliği ekipleri, Özal Mahallesi Kumtaş mevkinde bulunan kum ocağı işletmelerine ait binalarda elektrik kablolarını sökerek hırsızlık yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Polis ekipleri, şüphelilerin çaldıkları kabloları sakladıklarını değerlendirdiği bir araçta yaptığı aramada üç çuval elektrik kablosu buldu.
Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Karabük, Yenice, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı Beylikdüzü'ndeki apartmanda kanlı olay: Eşini ve kayınpederini vurup intihar etti MHP lideri Bahçeli'den AB'ye sert tepki: Hakkımızdan vazgeçmeyiz Emniyet Müdürü Çalışkan 15 ülkeden 24 polis temsilcisine 15 Temmuz'u anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 17:21:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]