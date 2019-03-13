Kaçak Alkol ve İçki Satan Şahıs Yakalandı
44 dakika önce
Niğde'de alkol ve sigara satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalarda 1 kişi yakalandı.
Niğde
'de alkol ve sigara satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalarda 1 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri "Kaçak Alkol Ticareti" ve "Sigara Kaçakçılığı"na yönelik analiz çalışmaları neticesinde alkol ve sigara satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında eski Kayseri
yolu Ata sanayi girişinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 8 adet 70 ml'lik şişelerde bulunan viski, 1 adet 50 ml'lik şişede bulunan viski ve 50 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü C.G gözaltına alındı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:39 Kaynak: İHA
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