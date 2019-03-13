Son Dakika Haberleri: Kaçak Alkol ve İçki Satan Şahıs Yakalandı

Kaçak Alkol ve İçki Satan Şahıs Yakalandı

44 dakika önce

Niğde'de alkol ve sigara satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalarda 1 kişi yakalandı.

Kaçak Alkol ve İçki Satan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Niğde'de alkol ve sigara satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalarda 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Kaçak Alkol Ticareti" ve "Sigara Kaçakçılığı"na yönelik analiz çalışmaları neticesinde alkol ve sigara satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında eski Kayseri yolu Ata sanayi girişinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 8 adet 70 ml'lik şişelerde bulunan viski, 1 adet 50 ml'lik şişede bulunan viski ve 50 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü C.G gözaltına alındı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:39 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu

Polis, İntihar Etmek İçin Nehre Atlayan Kadını Kurtardı Gözü Dönmüş Eş, Karısının İş Yeri Önünde Kendini Yakmaya Çalıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 11:23:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Alkol ve İçki Satan Şahıs Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]