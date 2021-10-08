Kaçak göçmenlere yakalama operasyonu! 28 kişilik Suriyeli grup sazlıklar arasında kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Suriye uyruklu bazı kişilerin kaçak yollarla yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından araştırma başlatıldı.

SAZLIKLAR ARASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDILAR

Araştırma sonucunda Manavgat'ın Çenger Mahallesi'nde bazı kişilerin yurt dışına kaçak yollardan çıkış amacıyla hazırlandığı belirlendi. Yapılan aramada, deniz kıyısında sazlıklar arasında saklanan Suriye uyruklu 28 erkek yakalandı.

YURT DIŞINA KAÇMAYI PLANLIYORLARMIŞ

Suriyeli düzensiz göçmenleri yurt dışına götürmek için organizatörlük yapan Suriye uyruklu A.E.H. gözaltına alındı. Şüphelinin Suriye uyrukluları taşımak amacıyla kullandığı minibüse de el konuldu. Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.