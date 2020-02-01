Kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir ilinden Balıkesir'e kaçak içki getireceği bilgisi alınan bir araç uygulama noktasında durduruldu.

Düzenlenen operasyonda, 530 şişe sahte rakı, 36 şişe sahte votka, 14 şişe sahte viski ile 228 adet sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçak içki operasyonu

Balıkesir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:27 Kaynak: AA
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