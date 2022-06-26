Kaçak içkide gözaltına alınan 4 kişiye adli kontrol ve ev hapsi cezası

ANTALYA'da 80 bin 261 şişe kaçak içkinin ele geçirilmesi olayında gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartı ve ev hapsi cezasıla serbest kaldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirdi. Olayda gözaltına alınan 4 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 4 şüpheli ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile başarılı operasyonu gerçekleştiren emniyet görevlilerini tebrik etmişti. Bakan Soylu, "Kaçak içkiye büyük darbe! Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80 bin 261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Antalya emniyetimize ve KOM ekiplerimize tebrikler" paylaşımını yapmıştı.