Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yakademirciler Köyü Balat Dağı mevki'inde kaçak kazı yapan kişiler yakalandı. Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığının ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucunda M.G.(49), İ.K.(50), A.Ö.(50), M.T.(35) ve G.Ç.(53) isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların 17 metre derinliğinde ve 3 buçuk metre genişliğinde bir alanı kazdıkları tespit edildi. Kaçak kazı yapan şahıslar da 1 adet hermes, 1 adet jenaratör, 2 adet kürek, 1 adet hilti, 4 adet hilti ucu,1 adet testere,1 adet balta, 1 adet 30 metre kablolu üçlü priz, 3 adet çeki kemeri, 1 adet fener, 2 adet gaz maskesi, 1 adet makara kalaska ve 70 metre halat ele geçirildi. Olay ile ilgili Nöbetçi Cumhurriyet Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlatıldı. - ZONGULDAK