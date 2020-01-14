Kaçak sigara yakalanan şahıslara 11 bin 900 lira ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak sigara yakalanan şahıslara 11 bin 900 lira ceza - Son Dakika

Kaçak sigara yakalanan şahıslara 11 bin 900 lira ceza

6 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde yapılan yol kontrollerinde valizlerinde kaçak sigara bulunan yabancı uyruklu 3 şahsa 11 bin 900 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Kaçak sigara yakalanan şahıslara 11 bin 900 lira ceza, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde yapılan yol kontrollerinde valizlerinde kaçak sigara bulunan yabancı uyruklu 3 şahsa 11 bin 900 lira idari yaptırım cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Tokat Niksar ilçesinde D-100 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesi uygulamasına başladı. Yapılan çalışma esnasında İran uyruklu oldukları öğrenilen 3 şüphelinin valizlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 860 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, şahıslara 27 nolu ÖTV genel tebliği kapsamında toplamda 11 bin 900 lira idari yaptırım cezası uygulandığı bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:08 Kaynak: İHA
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