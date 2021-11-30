Kaçak yapıların yıkılmaması ile ilgili açılan soruşturmaya başkanlardan yanıt - Son Dakika

Kaçak yapıların yıkılmaması ile ilgili açılan soruşturmaya başkanlardan yanıt

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde imara aykırı bir yapının yıkılmaması ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturma kapsamında geçmiş dönem Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve mevcut Başkan Mehmet Oktay açıklamalarda bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı olarak 3 dönem görev yapmış olan Ali Acar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından kendisine soruşturma izni verildiğine ilişkin yazı geldiğini belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yasal mücadelesinin devam edeceğini söyledi. Acar, açıklamasında, "2020 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş bir kontrolör beyefendi benden bir savunma istedi. Bozburun'da Kocabahçe denen bir yerde kaçak yapı ile ilgili benim savunmamı istedi. Sonuçta konu ile ilgili yapmış olduğum geriye dönük incelemede Cimer'e yapılan bir şikayet üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 14 Mart 2019 tarihi itibariyle belediyemize intikal eden bir yazı ile söz konusu kaçak yapı hakkında gereken işlemlerin yapılması ile ilgili gelen bir tebligattır" dedi.

"Başkanlığımın son 2 haftasında izinli olduğum dönemde gelen bir tebligat"

Kendisinin 2019 yerel seçimlerinde tekrar belediye başkan adayı olduğunu ve seçim dolayısıyla 3-4 hafta önceden izne ayrıldığını belirten dönemin Belediye Başkanı Ali Acar, "Edindiğim bilgiye göre, imar müdürlüğümüz bu tebligata göre kaçak yapılarla ilgili sorumlu memur arkadaşları gereğinin yapılması ile ilgili görevlendirmiştir. Seçime 16 gün kala ve hele hele takdir edersiniz Türk insanının özellikle seçim tarihlerinde kaçak yapılaşmaya daha çok eğilim gösterdiği o tarihlerde almış başını gitmiş. Bu sadece Marmaris'te değil Türkiye'nin her yerinde yaşanan bir durum. Savunmamızı gelen kontrolöre vermiştik. Şikayet konusu olan yer Bozburun'un Kocabahçe denilen bölgesi. Bu bölgeye karayolu ile ulaşım yok. Bozburun'dan tekneler ile oraya gitme imkanınız var. Bozburun, Marmaris 55 kilometre. Tam o seçim döneminde mevcut belediye başkanı olduğum dönemde, seçim kampanyaları yürütmek için izne ayrıldığım bir dönemde, 'gerekli yasal işlem yapılmadı' diye İçişleri Bakanlığı'nın gelen denetçinin raporu doğrultusunda benim şahsım adına verdiği bu değerlendirmeyi kesinlikle doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise bahsi geçen yer ve soruşturma konusu ile ilgili yaptığı açıklamada, kendilerine de soruşturma evrakı geldiğini belirterek savunmalarını yapacaklarını söyledi. Soruşturmaya konu olan yere karadan ulaşımın olmadığını, buna rağmen üzerlerine düşen uygulamaların da daha önceden yapıldığını kaydeden Başkan Oktay, "29 Ağustos 2019 tarihinde bahsi geçen işletme ile ilgili gerekli tutanak düzenlenerek mühürlemeleri yapılmıştır. Devamında da 4 Eylül 2019 tarihinde 3194 sayılı imar kanununun 42'nci maddesine göre, belediye encümenimizce de karar üretilmiş, akabinde de 25 Eylül'de İmar Kanunu 3194 32. maddesine göre de karar encümence üretilip 30 Eylül tarihinde ilgilisine tebliğ yapılmış. İlgili vatandaşın çeşitli mahkemelere başvuruları da var, devam eden bir hukuki süreç söz konusu. Bununla beraber en son duruma bakıldığında İstinaf mahkemesi ve kararlarda yürütmeyi durdurma yönünde bir karar söz konusu. Bununla beraber idari para cezalarının kısmen reddine, kısmen kabulüne şeklinde de mahkemenin kararı mevcut. Mevzuatımız, hukuki sürecimiz devam ediyor. Gerekli başvuruları mahkemede gerçekleştirdikten sonra yıkım ile ilgili işlemlerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

"Geç kalmamızın geçerli sebepleri var"

Başkan Oktay, yıkım kararlarının uygulanmasındaki gecikme ile ilgili sebebini de "Gerek pandemi süreci gerekse bölgenin ulaşım zorluğu bu işleyişin gecikmesine neden olmuştur. İmar affı beklentisi vatandaşı kaçak yapıya yönlendirdi. Hisarönü'nden Bozburun'a kadar tüm köylerimizde maalesef kaçak yapılaşma ile ilgili çok hızlı bir artış söz konusu. Bunda kamuoyunun yani vatandaşların yeni bir imar affı çıkması konusunda beklentileri olduğundan dolayı çok hızlı bir şekilde gidiyor ama biz hiçbir şekilde hiçbir kimseye, en ufak bir ayrım yapmadan tüm hukuki gerekliliklerimizi yerine getiriyoruz. Kaldı ki geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde de 30 civarında kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdik. Bu, önümüzdeki günlerde devam edecek" diye konuştu.

Bu arada Marmaris'te ilçe merkezi ve kırsal mahallerinde imara aykırı 794 yapı olduğu ve bu yapıların yıkımlarının en kısa zamanda başlayacağı öğrenildi.