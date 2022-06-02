Kaçakçılara geçit yok - Son Dakika
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Kaçakçılara geçit yok

02.06.2022 15:11
Kaçakçılara geçit yok

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Çerkezköy İlçesinde denetim yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Çerkezköy İlçesinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde çok sayıda tabanca, uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre yapılan uygulamalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 78 adet kurusıkı tabanca mermisi, 15 gram uyuşturucu esrar maddesi, 3 bin adet makarona doldurulmuş satışa hazır sigara ele geçirildi. Denetimlerde yakalanan 5 şüpheli hakkında idari işlem yapıldı. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaçakçılara geçit yok
Kaçakçılara geçit yok
Kaçakçılara geçit yok
Kaçakçılara geçit yok
Kaçakçılara geçit yok

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da 7 kaçak göçmen yakalandı Tekirdağ'da 7 kaçak göçmen yakalandı Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçakçılara geçit yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçakçılara geçit yok - Son Dakika
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