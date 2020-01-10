Kaçakçılara göz açtırmayan köpekler, Ankara'da eğitiliyor - Son Dakika
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Kaçakçılara göz açtırmayan köpekler, Ankara'da eğitiliyor

20 dakika önce

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli dedektör köpekler, sınır kapılarında kaçakçılara geçit vermiyor.

Kaçakçılara göz açtırmayan köpekler, Ankara'da eğitiliyor, System.String[]
TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli dedektör köpekler, sınır kapılarında kaçakçılara geçit vermiyor. Ankara'daki merkezde eğitilen köpekler sayesinde, 2019 yılında sınır kapılarında piyasa değeri 1 milyon 150 lira olan yaklaşık 9 ton uyuşturucu, 160 ton kaçak çay, yaklaşık 11 milyon paket sigara ve yaklaşık 50 ton tütün ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadelede gümrük muhafaza ekiplerinin en önemli yardımcıları olan dedektör köpekler, 'narkotik', 'banknot', 'çay', 'tütün', 'silah', 'mühimmat ve patlayıcı' alanlarında  kaçakçılığa engel olmak için çalışıyor. Dedektör köpekler sayesinde 2019 yılında sınır kapılarında piyasa değeri 1 milyon 150 lira olan yaklaşık 9 ton uyuşturucu, 160 ton çay, yaklaşık 11 milyon paket sigara ve yaklaşık 50 ton tütün ele geçirildi. 'Nakit dedektör' köpekleri ise 1 milyon 550 bin dolar ile 90 bin avronun ele geçirilmesini sağladı.

ANKARA'DA EĞİTİLİYORLAR

Sınır kapılarında kaçakçılara göz açtırmayan köpekler, Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne ait köpek eğitim merkezinde eğitiliyor. 2016 yılında açılan köpek eğitim merkezinde şimdiye kadar 167 köpek eğitilerek, görev yerlerine gönderildi. Kaçakçılıkla mücadelenin bel kemiğini oluşturan dedektif köpekler, çok titiz bir elemeyle seçilerek, eğitime tabi tutuluyor. Eğitimleri üç aylıkken başlayan köpekler; sosyalleşme, gürültülü ortamlar, hareketli zeminler, ufak arama eğitimleri alıyor. Daha sonra uzman eğitmenler tarafından branşına göre, narkotik, silah, mühimmat, çay, tütün, nakit alanlarında ortalama 15 hafta eğitim görüyor. Köpekler daha sonra görev yerlerine gidiyor. Görev süreleri boyunca 2 yılda bir eğitmenleriyle tekrar merkeze gelen köpekler, bilgilerini tazeleyip, görev yerlerine dönüyor. 10 yıllık görev süresini tamamlayan köpekler, emekli olduktan sonra merkezde sahiplendirilmeyi bekliyor.

'5 FARKLI BRANŞTA EĞİTİYORUZ'

10 yıldır merkezde köpek eğitmeni olarak görev yapan Uzman Köpek Eğitmeni Uğur Yavuz, şimdiye kadar 167 dedektör köpeği eğitip görev yerlerine gönderdiklerini söyledi. Yavuz, "Şu an hali hazırda görevde olan 35 köpeğimiz taşra idarelerinde görev yapıyor. 25 yavru köpeğimiz de şu an eğitimdeler. Köpek ırkları olarak Belçika Malinois köpeği, Alman çoban köpekleri ve bu ırkların kırmasını kullanıyoruz. 5 farklı branşta eğitiyoruz. Narkotik dedektör köpeklerimize 8 madde tanıtarak, 14 haftalık bir eğitim veriyoruz. Patlayıcı silah mühimmat köpeklerine tanıtılan maddeler 16 tane olduğu için 16 haftalık bir eğitime tabi tutuluyor. Çay- tütünde 11 hafta eğitim veriyoruz. Nakit dedektör köpeklerine ise dolar, euro ve TL olarak 12 hafta eğitim veriliyor. Asayiş devriye köpeklerini de toplumsal olaylarda kullanmak üzere eğitiyoruz" dedi.

'UYUMLARINA BAKARAK EŞLEŞTİRİYORUZ'

Köpek idarecisi seçiminde de çok dikkatli olduklarını ifade eden Yavuz, "Adayları köpek eğitimi için seçim testine tabi tutuyoruz. Köpeğe nasıl yaklaşılacağı, dikkati, algısı, iletişimi bu gibi hususlara bakarak seçim testinden başarılı olanları, dönemsel olarak yıl içinde eğitimlere çağırıyoruz. Narkotik dedektör köpek kursuna gelen arkadaşlarımıza hemen köpeklerini vermiyoruz, köpeklerin ve eğitmenlerinin karakterlerinin uyumuna bakıyoruz ve ona göre eşleştirme yapıyoruz. Ekip olduktan sonra bakanlığın belirlediği görev yerlerine giderek 10 yıl boyunca ekip şeklinde çalışıyorlar" diye konuştu.


- Ankara
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:19 Kaynak: DHA
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