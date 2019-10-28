Son Dakika Haberleri: Kaçakçıların zulası polisi bile şaşkına çevirdi
Son Dakika 3. Sayfa Kaçakçıların zulası polisi bile şaşkına çevirdi

Kaçakçıların zulası polisi bile şaşkına çevirdi

30 dakika önce

Kaçakçıların zulası polisi bile şaşkına çevirdi Adana'da durdurulan bir tırın lastiğinin içinden kaçak sigara çıktıADANA - Adana'da durdurulan bir tırın lastiğinin içinden çıkan kaçak sigara polisi bile şaşkına çevirdi.

Kaçakçıların zulası polisi bile şaşkına çevirdi

Adana'da durdurulan bir tırın lastiğinin içinden kaçak sigara çıktı

ADANA - Adana'da durdurulan bir tırın lastiğinin içinden çıkan kaçak sigara polisi bile şaşkına çevirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanındaki uygulama noktasında şüpheli araçlara yönelik uygulama yaptı.

Ekip, şüphe üzerine durdurduğu 3 araçta gümrük kaçağı 2 bin 965 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaraların bir bölümünün tırın lastiğine gizlenmiş olarak bulunması polisi bile şaşkına çevirdi. Polis lastikleri tek tek çıkartıp içine gizlenmiş olan sigaraları çıkardı. Polis araçların sürücüleri S.C, F.B. ve Ş.D'yi gözaltına alındı.

Zanlıar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçakçıların zulası polisi bile şaşkına çevirdi

Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:41 Kaynak: İHA
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