KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı - Son Dakika
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KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı

06.07.2022 16:12
KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı

Adana'da eşiyle tartışan kadın şiddet gördüğü iddiasıyla KADES butonuna bastı. Ekipler kısa sürede olay yerine vardı. Ancak genç kadın daha sonra eşini evde bulunan bıçakla yaraladığı için KADES'ten gelen ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler kadını gözaltına aldı.

Adana'da Sözdar B. ile eşi Ali İhsan B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ali İhsan B., iddiaya göre eşini darbetti. Sözdar B. ise cep telefonundan KADES butonuna basıp yardım istedi.

BIÇAKLA EŞİNİ YARALADI

Daha sonra Sözdar B., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ali İhsan B.'yi kolundan, dizinden ve karnından yaraladı.İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ali İhsan B., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan Sözdar B., emniyete götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Ali İhsan B.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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Adana'da bir kadın tartıştığı eşini bıçakla yaraladı Adana'da bir kadın tartıştığı eşini bıçakla yaraladı Kocasını bıçakla yaraladı Kocasını bıçakla yaraladı
Kaynak: DHA

Ali İhsan Su, Adana, KADES, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı - Son Dakika
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