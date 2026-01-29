Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı - Son Dakika
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
29.01.2026 11:37
Kadıköy Rıhtım'da 2015'te gündeme gelen cami projesinin daha önce verilen iptal kararı istinafta bozuldu ve yargı projeye onay verdi. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, bölgede yeterli sayıda cami bulunduğunu ve halktan talep gelmediğini savunarak, artacak trafik ve yoğunluk gerekçesiyle belediye olarak 20 Ocak 2026'da Danıştay'a temyiz başvurusu yaptıklarını açıkladı.

Kadıköy Rıhtım'da sahile yapılması planlanan cami projesiyle ilgili yargı sürecinde yeni bir aşamaya gelindi. İlk kez 2015 yılında duyurulan ve Kadıköy Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından dava edilen proje, İstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından 2024 yılında iptal edilmişti. Ancak istinafa taşınan dosyada İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dairesi, 15 Aralık 2025 tarihli kararıyla iptal kararını bozarak davanın reddine hükmetti. Böylece Kadıköy sahiline yapılması planlanan cami için yargıdan onay çıkmış oldu.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Kararın ardından Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kösedağı, Kadıköy'ü ilgilendiren konularda Kadıköylülerin söz sahibi olması gerektiğini vurgulayarak, cami yapılması planlanan dolgu alanına yürüme mesafesinde birden fazla tarihî caminin bulunduğunu hatırlattı. Projeye ilişkin Kadıköylülerden herhangi bir görüş alınmadığını ve talep olmadığını belirten Kösedağı, cami ve yer altı otoparkı işlevlerinin Kadıköy Meydanı ve çevresinde zaten yoğun olan yaya ve araç trafiğini daha da artıracağını ifade etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projeye karşı çıktı

DANIŞTAY'A TEMYİZ BAŞVURUSU

Kadıköy Belediyesi'nin karara karşı hukuki mücadelesini sürdüreceğini açıklayan Kösedağı, 20 Ocak 2026 tarihinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunduklarını belirtti. Belediye Başkanı, Kadıköylüler adına sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

İşte Kösedağı'nın o paylaşımı;

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projeye karşı çıktı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    adım başı cami ibadetini evdede yaparsın ama evde okul eğitimi veremezsin okul yapılsın yerinde karar 25 30 Yanıtla
    220198 220198:
    bar meyhaneleri kapatsa ozgurluk gitti dersin evde de icilebilir dimi:) 1 0
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    meyhane açılsa karşı çıkmazsınız 37 17 Yanıtla
  • Fabsel Fabsel:
    Adam doğru söylüyor anca boş Camiler dolsun Türkiye genelinde 100 bin camii var ve ve %90 boş sadece cuma günü öğlen ve kandil günleri yatsıda yarısı doluyor 0 2 Yanıtla
  • myhryq-pibdUf-9komvi myhryq-pibdUf-9komvi:
    yakınındaki osmanağa camiinde millet sokakta Cuma Namazı kılıyor Yeni camii yapılırsa iyi olur Siz Hangi camiye karşı çıkmadınızki her camiye karşı çıktınız 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
